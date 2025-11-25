Drama v Kopru: moški (55) z ostrim predmetom poskušal ubiti mlajšega znanca!

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Koper in policisti Policijske postaje (PP) Koper so minulo nedeljo obravnavali kaznivo dejanje poskusa uboja.

»Kaznivega dejanja je utemeljeno osumljen 55-letni slovenski državljan, ki je v okolici Kopra z ostrim predmetom poskušal ubiti 49-letnega znanca, prav tako državljana Republike Slovenije,« je sporočila tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec. Osumljenemu so policisti odvzeli prostost in mu odredili 48-urno policijsko pridržanje.

Policist in kriminalisti so na podlagi odredbe sodišča opravili tudi preiskavo stanovanja in drugih prostorov, ki jih uporablja osumljeni, ter v njih zasegli »različne snovi, za katere sumijo, da so prepovedana droga«. Poslali so jih v nadaljnjo analizo, ko dobijo rezultate, bodo zoper moškega ustrezno ukrepali.

Osumljenega 55-letnika so dan po prijetju s kazensko ovadbo za poskus uboja policisti privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zanj odredil pripor. Za zgoraj navedeno kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora od petih do petnajstih let, je še sporočila Leskovčeva.