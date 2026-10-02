Kaj se dogaja na Dolenjskem? Eden žalil zdravstveno osebje in policiste, drugi oviral reševalce

Policisti na območju Policijske uprave Novo mesto so morali posredovati zaradi več kršitev javnega reda in miru. Dvakrat je bilo v ospredju nedostojno vedenje do zdravstvenega osebja, policisti pa so imeli delo tudi zaradi preglasne glasbe. V Urgentnem centru Novo mesto so policisti PP Novo mesto posredovali ob 20.42. Moški naj bi med zdravstveno obravnavo žalil zdravstveno osebje in policiste ter se nedostojno vedel. Zoper njega so uvedli prekrškovni postopek.

Le nekaj ur pozneje, ob 22.46, so morali policisti PP Metlika posredovati še v Rosalnicah. Tam je med intervencijo nujne medicinske pomoči moški žalil in oviral zdravstveno osebje. Policisti bodo tudi zoper njega uvedli ustrezen postopek.

Dolenjski policisti so sicer v več krajih posredovali tudi zaradi preglasne glasbe. V posameznih primerih so kršiteljem izdali plačilne naloge, druge pa opozorili.