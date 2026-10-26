Kaj se dogaja na Gorenjskem? Poškodovane kar štiri avtobusne postaje

Gorenjski policisti so imeli v zadnjih 24 urah precej dela. Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Kranj je na številko 113 prejel 128 klicev, od tega 45 takšnih, ki so zahtevali posredovanje policistov. Med drugim so obravnavali poškodovanje štirih avtobusnih postaj na območju Bistrice pri Tržiču in občine Kranjska Gora.

Razbita stekla na avtobusnih postajah

Tržiški policisti so bili včeraj okoli 8.30 obveščeni, da je neznani storilec poškodoval steklo na avtobusni postaji v Bistrici pri Tržiču in s tem povzročil premoženjsko škodo.

Podoben primer so obravnavali tudi kranjskogorski policisti. Nekaj pred 11. uro so prejeli obvestilo o treh poškodovanih avtobusnih postajah na območju občine Kranjska Gora. Neznani storilec je stekla poškodoval v noči s sobote na nedeljo.

Policisti v obeh primerih nadaljujejo zbiranje obvestil, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Za zdaj ni znano, kolikšna je skupna škoda oziroma ali so dogodki med seboj povezani.