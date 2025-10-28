Kaj se dogaja na Gorenjskem? Vse več pirotehnike na območju Planine v Kranju in Radovljici

Kranjski in Radovljiški policisti so bili v ponedeljek obveščeni o več primerih kršitvev s pirotehničnimi sredstvi. V enem primeru so kranjski policisti izsledili mladoletno osebo, ki je uporabil pirotehnično sredstvo, katerega glavni učinek je pok. O kršitvi so bili obveščeni starši mladoletne osebe. Z obdolžilnim predlogom bo predlagan v nadaljnji postopek k pristojnemu okrajnemu sodišču.

Moteča uporaba pirotehnike na območju Planine v Kranju in v Radovljici

Gorenjski policisti sicer v zadnjem obdobju sprejemamo več klicev občanov o moteči in hkrati lahko tudi nevarni uporabi pirotehničnih izdelkov po različnih krajih Gorenjske, predvsem pa na območju Planine v Kranju. Zato občane prosijo, da če zaznajo nepravilnosti v zvezi uporabe pirotehničnih izdelkov, naj si zapomnijo opis oseb, ki taka dejanja izvršujejo in to takoj sporočijo policistom najbližje policijske postaje ali na interventno št. 113. Prve in hitre informacije so lahko ključne za izsleditev storilcev takih dejanj.

Posest in uporaba petard vseh oblik in moči v Sloveniji nista dovoljeni. Prav tako ni dovoljena uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, izven dovoljenega obdobja, ki je določeno med 26. decembrom in vključno 1. januarjem. Še posebej pa je treba poudariti, da je uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, šol, vrtcev, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve, so opozorili na PU Kranj.