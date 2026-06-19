Kaj se dogaja na Obali? Zlikovci množično napadajo

Na območju koprske policijske uprave so tatovi letos izvedli že sedem napadov na bankomate, lani v tem času denimo tri, predlani pa štiri. Kriminalisti so po zadnji ponedeljkovi razstrelitvi v Bertokih močno okrepili preiskave. Eksplozije pri ropu bankomatov so na objektih povzročile ogromno materialno škodo, sporočajo s Policijske uprave (PU) Koper. Policisti PU Koper so zgolj v zadnjih dveh mesecih obravnavali šest primerov napadov na bankomate, letos skupaj sedem, kar v medletni primerjavi pomeni več kot 100-odstotno rast.

Kriminalisti so več preteklih primerov uspešno preiskali in ugotovili, da so kazniva dejanja večinoma izvajali tuji državljani. Tatovi so bankomate različnih bank napadali izključno v nočnem času, in sicer na območjih različnih policijskih postaj. Storilci so v večini primerov bankomate razstrelili z eksplozivom, po ugotovitvah kriminalistov pa so pri tem največkrat ostali praznih rok. So pa z močnimi detonacijami povzročili veliko materialno škodo na opremi in zgradbah, so pojasnili na koprski policijski upravi.

Pozivajo k previdnosti

Serijo napadov je 15. junija nadaljevala močna eksplozija ob Mercatorjevi trgovini v Bertokih. Neznanci so okoli 3. ure zjutraj razstrelili tamkajšnji bankomat in hudo poškodovali tudi del trgovskega objekta ter njegovo okolico. Policisti, kriminalisti in bombni tehniki so kraj dogodka takoj zavarovali in preiskovali več ur. Policijske patrulje so ob tem hitro postavile blokadne točke, a storilcev do danes niso izsledile.

Policisti so zaradi ponavljajočih se napadov in rasti števila incidentov močno intenzivirali delo ter pospešili iskanje dokazov in sledi. S takšnimi napadi so se sicer preiskovalci občasno srečevali tudi drugod po državi in v tujini. Policija ob tem prebivalce poziva k previdnosti. Občane poziva, naj v bližini bančnih avtomatov ponoči pozorno spremljajo okolico in takoj prijavijo vse sumljive dogodke, osebe ali vozila. Ljudje naj se ob odkritju sumljivih predmetov ali poškodb takoj oddaljijo na varno razdaljo in pokličejo policiste, dodajajo pristojni.