Kaj se dogaja na Ptuju?! Pri uslužbencu banke našli zlato in gore gotovine

Na vzhodu Slovenije je odjeknila novica o odmevni kriminalistični preiskavi, v kateri naj bi bil v ospredju 41-letni uslužbenec OTP banke na Ptuju. Po neuradnih informacijah, ki jih navaja portal Zanima.me, ga sumijo, da naj bi od manjših lokalnih podjetnikov prejemal podkupnine. Po navedbah policijskega vira portala naj bi šlo za shemo, v kateri bi podjetniki s plačevanjem podkupnin prišli do ugodnejših kreditnih pogojev – predvsem do nižjih obrestnih mer, v nekaterih primerih pa naj kreditojemalci sploh ne bi izpolnjevali pogojev za odobritev posojila. Policija in tožilstvo sicer teh podrobnosti še nista uradno potrdila.

Osumljeni naj bi v zadnjih mesecih v svojem okolju izstopal z razkošnim življenjskim slogom, ki naj ne bi bil v skladu z njegovimi uradnimi prihodki. Po navedbah naj bi njegova plača znašala približno 3.000 evrov bruto. Preiskava naj bi se po neuradnih informacijah začela znotraj banke: domnevne nepravilnosti naj bi najprej zaznali interno, nadrejene pa naj bi opozoril žvižgač. Sledilo naj bi notranje preverjanje, nato pa naj bi banka posredovala določene podatke, ki so pomagali pri začetku kriminalistične preiskave. Iz OTP banke so za Forbes Slovenija potrdili, da so s preiskavo seznanjeni, da sodelujejo z organi pregona, obenem pa poudarili, da preiskava ni usmerjena proti banki kot pravni osebi.

Najbolj odmevne so navedbe o najdbi pri hišnih preiskavah: kriminalisti naj bi na dveh lokacijah – na domu osumljenca in v osebnem sefu, ki naj bi ga imel na banki – odkrili večje količine gotovine in zlata, skupna vrednost pa naj bi bila ocenjena med pol milijona in milijon evrov. Policija je uradno potrdila predvsem obseg akcije: sodelovalo je več deset kriminalistov (neuradno okoli 50), opravili so 17 hišnih preiskav na območju policijskih uprav Maribor in Murska Sobota. Ovadbe oziroma sumi se nanašajo na 16 oseb, ena oseba je bila pridržana. Preiskava poteka zaradi sumov kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril in pranja denarja (241., 242. in 245. člen KZ-1).