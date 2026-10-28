Kaj se dogaja? Oboroženega roparja iščejo tudi ljubljanski policisti

V torek okrog 20. ure so bili policisti, ki za red in mir skrbijo na območju Policijske uprave (PU) Ljubljana, obveščeni o ropu prodajalne na območju Trnovega. »Po do sedaj znanih podatkih je storilec vstopil v prodajalno, pristopil do prodajnega pulta ter od prodajalke zahteval denar. Pri sebi je imel pištolo. Iz blagajne je odtujil gotovino, po dejanju pa je kraj zapustil peš,« je dogodek opisala tiskovna predstavnica PU Ljubljana Špela Škoporc in dodala, da med ropom po do sedaj znanih podatkih ni bil nihče poškodovan.

Storilec pa je še vedno na begu. Gre za mlajšega moškega, oblečen je bil v temno modro jakno in črne športne hlače, obut v bele športne čevlje s črnim podplatom. Govoril je slovensko. Policisti so na kraju opravili ogled in intenzivno zbirajo obvestila za razjasnitev vseh okoliščin dogodka ter izsleditev storilca. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.