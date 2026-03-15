Kaj se dogaja po Ljubljani? Tak val vlomov le v enem dnevu

PU Ljubljana poroča o več vlomih. Tako je na območju centra Ljubljane nekdo vlomil v gradbeni zabojnik in ukradel orodje. Lastnika je oškodoval za okoli 500 evrov. Tudi na območju Šiške je bilo vlomljeno v gradbeni zabojnik, od koder je neznani storilec ukradel orodje. Lastnika je oškodoval za okoli 4000 evrov.

Neznanci ukradli orodje, denar, nakit ...

Na območju Bežigrada je bilo vlomljeno v gostinski lokal, od koder je neznani storilec vzel denar. Lastnika je oškodoval za okoli 200 evrov.

Na območju Sostrega je bilo vlomljeno v hišo, od koder je neznani storilec odtujil nakit. Lastnika je oškodoval za okoli 1000 evrov.

Na območju Viča je bilo vlomljeno v hišo, od koder je neznani storilec odtujil nakit. Lastnika je oškodoval za okoli 1000 evrov.