Kaj se dogaja? Pogrešan je tudi 15-letni Matija (FOTO)

Policisti Policijske postaje Podlehnik iščejo pogrešano osebo. Neznano kam je odšel petnajstletni Matija Šoštarič. Nazadnje so ga videli v sredo zvečer, lahko pa bi se nahajal na območju Celja.
Osebni opis: visok je 182 cm, suhe postave, temno rjavih las, oblečen v črno semiš jaknos kosmatim ovratnikom.
»Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosimo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko za komunikacijo v sili 113 ali na anonimni telefon Policije 080-1200,« javnost pozivajo policisti.
