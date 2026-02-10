Kaj se dogaja s slovensko mladino? Policisti so imeli polne roke dela

Policisti, ki za red in mir skrbijo na območju Policijske uprave Novo mesto, so v ponedeljek okoli 18.30 prejeli klic iz prodajalne v Novem mestu, kjer naj bi neznanci odtujili več artiklov in pobegnili. »Policisti Policijske postaje Novo mesto so se nemudoma odzvali in na podlagi opisa tatove izsledili in prijeli. Zasegli so jim ukradene predmete iz dveh prodajaln in jih vrnili osebju,« je podrobnosti policijske akcije opisala tiskovna predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik Rangus. Izkazalo se je, da so bili tatiči mladoletni, zato so policisti o njihovem početju obvestili starše, ki so jih prevzeli na policijski postaji, o tatvini pa bodo obvestili tudi pristojni center za socialno delo in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Na Gorenjskem obravnavali dva

Z mladoletnim prestopnikom so imeli opravka tudi gorenjski policisti. Minulo nedeljo okrog 17. ure so na območju Trstenika opazili dva voznika mopedov, ki sta kršila cestnoprometne predpise, enega od njiju, šlo je za mladoletnika, jim je uspelo ustavili, drugi pa jim je pobegnil v neznano. »V postopku z mladoletnikom so policisti ugotovili, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, njegov moped je bil neregistriran, tehnično neizpraven in predelan,« je sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj Roland Brajič.

Dodal je, da je mladoletnik za nameček moped vozil še po zadnjem kolesu, izpuščal krmilo, stal na motorju, vozil po napačni strani ceste in po površini, kjer to ni dovoljeno. Poleg vsega ni upošteval znakov policistov iz službenega vozila, ki so ga poskušali ustaviti z vklopljeno modro lučjo in zvočnimi signali. Moped so mu zasegli in poklicali njegove starše. Z zbiranjem obvestil so policisti prišli tudi do podatka o drugem vozniku mopeda, ki je tudi mladoleten, in so ga kranjski policisti izsledili doma. Oba mladoletnika bodo policisti z obdolžilnim predlogom predlagali v nadaljnji postopek k pristojnemu okrajnemu sodišču.