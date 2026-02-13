Kaj se dogaja? Še enega pogrešanega našli mrtvega

S policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da preklicujejo iskanje od 21. decembra pogrešanega 45-letnika z območja Kamnika. Preiskava je namreč pokazala, da je truplo, ki so ga 29. januarja našli v strugi Kamniške Bistrice, truplo omenjenega pogrešanega moškega. Da gre verjetno za pogrešanega 45-letnika, se je govorilo že v času najdbe trupla, zdaj pa so policisti to tudi potrdili.»Smrt ni posledica kaznivega dejanja ali nesreča,« so ob tem še sporočili s PU Ljubljana.

S te iste policijske uprave so žalostne novice sicer prišle že včeraj, ko so prav tako preklicali iskanje pogrešanega 29-letnika, ki je neznano kam odšel to sredo.