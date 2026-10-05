Kaj se dogaja v Horjulu? Veliko policijsko vozilo pritegnilo pozornost

Prebivalci Horjula so se danes zjutraj ob pogledu na močno policijsko prisotnost in veliko specialno vozilo morda vprašali, kaj se dogaja. S Policijske uprave Ljubljana so za Slovenske novice pojasnili, da so policisti preiskovali poskus vloma v bankomat, pri katerem so storilci uporabili eksplozivno sredstvo.

»Danes, okoli 2. ure smo bili obveščeni o kaznivem dejanju velike tatvine na območju Horjula. Po do sedaj znanih podatkih so do sedaj neznani storilci z zaenkrat še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, nameščen na enem izmed poslovnih objektov,« so sporočili s PU Ljubljana.

V dogodku je nastalo za nekaj tisoč evrov materialne škode. Po do zdaj znanih podatkih pa storilcem načrta ni uspelo dokončati in naj bi ostalo pri poskusu kaznivega dejanja.

Policisti na kraju še vedno opravljajo ogled in intenzivno zbirajo obvestila o vseh okoliščinah dogodka. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Kaj je veliko policijsko vozilo?

Pozornost je na kraju pritegnilo tudi veliko policijsko vozilo. Gre za interventno vozilo Specialne enote, namenjeno predvsem delu bombnih tehnikov ob sumljivih predmetih, eksplozijah in primerih, ko obstaja sum nevarnih snovi. Policija je takšno novo vozilo prevzela lani. Opremljeno je tudi za dekontaminacijo prvih posredovalcev ter za posredovanja ob morebitni prisotnosti kemičnih, bioloških ali radioaktivnih snovi.