Kaj se dogaja v Kopru?! Ognjemet izstrelili proti blokom: »Eno odprto okno in bi šlo stanovanje«

Na spletu kroži posnetek, ki je marsikomu dvignil pritisk. Na njem se vidi, kako osebe iz neposredne bližine večkrat izstrelijo ognjemet proti oknom stanovanjskih blokov. Posnetek se širi z zapisom, ki je do policije skrajno oster – avtor med drugim namiguje, da je v Sloveniji dovoljeno napadati ljudi in premoženje, in sprašuje, kdaj bo kdo tako napadel državno institucijo ali policijsko postajo. Posnetek naj bi imel po navedbah uporabnikov že 136.000 ogledov, ob njem pa se je razvnela razprava o tem, ali policija ukrepa dovolj hitro – in ali sploh.

Očitek: »Niso posredovali, ker ni bilo prijave«

Sporni zapis ob videu med drugim trdi, da pristojni niso posredovali, čeprav so na Policijski upravi (PU) Koper v nedeljo za STA pojasnili, da so z zadevo seznanjeni in ukrepajo. Uporabnik na Redditu trdi, da incident ni bil prijavljen, obenem pa se sprašuje, ali patrulje sploh obstajajo. V istem zapisu so tudi hude obtožbe na račun policije in pravosodja, a gre za mnenje avtorja zapisa, ne za uradno ugotovljena dejstva.

Pod posnetkom se je vnela razprava, v kateri prevladujeta zgroženost in občutek, da stvari uhajajo izpod nadzora. Več uporabnikov poziva k hitremu ukrepanju in opozarja, da bo brez posledic »še veselo«, drugi pa poudarjajo, da so se storilci sami posneli pri dejanju, zato upajo, da bo kdo posnetek prijavil policiji. Komentatorji izpostavljajo tudi širši problem nekaznovanosti, zaradi katere naj bi se nepridipravi počutili nedotakljive, ter opozarjajo na nevarnost, ki bi se lahko končala tragično — po njihovem bi bilo dovolj že razbito ali odprto okno, pa bi ognjemet lahko pristal v stanovanju. Del razprave se je prevesil tudi v opis dogajanja na Obali, pri čemer omenjajo Koper in pravijo, da večerne ure že dlje zaznamujejo vandalizem, metanje petard, objestna vožnja s predelanimi skuterji in nadlegovanje mimoidočih, kot smo sicer že poročali.

Ob tem uporabniki izražajo jezo, da policija po njihovih besedah na klice ne reagira oziroma naj bi celo prekinjala zvezo. Gre za navedbe uporabnikov družbenih omrežij, ki jih brez uradnih podatkov ni mogoče potrditi.

Kaj je v takih primerih mogoče storiti?

Posnetek odpira resna vprašanja o ogrožanju varnosti in nevarni uporabi pirotehnike v bližini stanovanj. Kaj natančno to pomeni v pravnem smislu, lahko pove le policija oziroma tožilstvo, saj je kvalifikacija odvisna od okoliščin: kam je bilo usmerjeno, ali je nastala škoda, ali je bil kdo ogrožen, ali je šlo za mladoletne, ali je bil kdo poškodovan in podobno.