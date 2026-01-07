  • Delo d.o.o.
ALI JE POLICIJA UKREPALA?

Kaj se dogaja v Kopru?! Ognjemet izstrelili proti blokom: »Eno odprto okno in bi šlo stanovanje«

Posnetek se širi z zapisom, ki je do policije skrajno oster.
FOTO: Bitsandsplits Getty Images/istockphoto
FOTO: Bitsandsplits Getty Images/istockphoto
N. P.
 7. 1. 2026 | 15:21
 7. 1. 2026 | 15:45
3:37
A+A-

Na spletu kroži posnetek, ki je marsikomu dvignil pritisk. Na njem se vidi, kako osebe iz neposredne bližine večkrat izstrelijo ognjemet proti oknom stanovanjskih blokov. Posnetek se širi z zapisom, ki je do policije skrajno oster – avtor med drugim namiguje, da je v Sloveniji dovoljeno napadati ljudi in premoženje, in sprašuje, kdaj bo kdo tako napadel državno institucijo ali policijsko postajo. Posnetek naj bi imel po navedbah uporabnikov že 136.000 ogledov, ob njem pa se je razvnela razprava o tem, ali policija ukrepa dovolj hitro – in ali sploh.

Očitek: »Niso posredovali, ker ni bilo prijave«

Sporni zapis ob videu med drugim trdi, da pristojni niso posredovali, čeprav so na Policijski upravi (PU) Koper v nedeljo za STA pojasnili, da so z zadevo seznanjeni in ukrepajo. Uporabnik na Redditu trdi, da incident ni bil prijavljen, obenem pa se sprašuje, ali patrulje sploh obstajajo. V istem zapisu so tudi hude obtožbe na račun policije in pravosodja, a gre za mnenje avtorja zapisa, ne za uradno ugotovljena dejstva.

image_alt
Strah in groza v Kopru! Tolpa na skuterjih s pirotehniko terorizira mesto, ljudje obupani

Pod posnetkom se je vnela razprava, v kateri prevladujeta zgroženost in občutek, da stvari uhajajo izpod nadzora. Več uporabnikov poziva k hitremu ukrepanju in opozarja, da bo brez posledic »še veselo«, drugi pa poudarjajo, da so se storilci sami posneli pri dejanju, zato upajo, da bo kdo posnetek prijavil policiji. Komentatorji izpostavljajo tudi širši problem nekaznovanosti, zaradi katere naj bi se nepridipravi počutili nedotakljive, ter opozarjajo na nevarnost, ki bi se lahko končala tragično — po njihovem bi bilo dovolj že razbito ali odprto okno, pa bi ognjemet lahko pristal v stanovanju. Del razprave se je prevesil tudi v opis dogajanja na Obali, pri čemer omenjajo Koper in pravijo, da večerne ure že dlje zaznamujejo vandalizem, metanje petard, objestna vožnja s predelanimi skuterji in nadlegovanje mimoidočih, kot smo sicer že poročali.

Ob tem uporabniki izražajo jezo, da policija po njihovih besedah na klice ne reagira oziroma naj bi celo prekinjala zvezo. Gre za navedbe uporabnikov družbenih omrežij, ki jih brez uradnih podatkov ni mogoče potrditi.

Kaj je v takih primerih mogoče storiti?

Posnetek odpira resna vprašanja o ogrožanju varnosti in nevarni uporabi pirotehnike v bližini stanovanj. Kaj natančno to pomeni v pravnem smislu, lahko pove le policija oziroma tožilstvo, saj je kvalifikacija odvisna od okoliščin: kam je bilo usmerjeno, ali je nastala škoda, ali je bil kdo ogrožen, ali je šlo za mladoletne, ali je bil kdo poškodovan in podobno.

Prijavo so prejeli

S PU Koper so sporočili, da so policisti s posnetkom seznanjeni in da so bili takrat tudi na kraju, vendar so se mladostniki razbežali. Potrdili so, da so prejeli prijavo, na podlagi posnetka pa poteka identifikacija kršiteljev. Policisti so pri zbiranju obvestil ugotovili razloge za sum kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti (314. člen KZ-1), za kar je zagrožena zaporna kazen do pet let. Več bodo pojasnili, ko bo preiskava končana. »Na podlagi posnetka poteka identifikacija kršiteljev,« so sporočili.

Ob tem so zagotovili še, da so se v novoletni noči odzvali na vse klice in na teren napotili patrulje, ter zatrdili, da na OKC sprejmejo vse klice in klicateljev ne prekinjajo.

