Kaj se dogaja v Ljubljani? Po smrti delavca v Štepanjskem naselju policisti poročajo o še eni grozljivi delovni nesreči

Poročali smo že o hudi delovni nesreči v Ljubljani, ko je v soboto nekaj po poldnevu v Štepanjskem naselju moški opravljal delo na strehi ene večstanovanjskih stavb, pri sestopu na gradbeni oder pa se je zlomila prečka, zaradi česar je z višine padel na tla in zaradi hudih poškodb na kraju dogodka izgubil življenje.

Še ena delovna nesreča

Ljubljanski policisti pa poročajo, da so bili v soboto nekaj čez 13. uro obveščeni o dogodku na območju Bežigrada, v katerem se je hudo telesno poškodoval moški. Po do sedaj znanih podatkih je moški pri izvajanju del padel z gradbenega odra. V dogodku se je hudo telesno poškodoval, njegovo življenje pa naj ne bi bilo ogroženo. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.