Kaj se dogaja v Ljubljani? V ponedeljek povozili dve peški

V ponedeljek okoli 17. ure se je na Ameriški ulici v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in peška. Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznica odvzela prednost peški na prehodu za pešce. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v UKC Ljubljana, njeno življenje pa ni ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja.

Že uro prej se je na Linhartovi ulici v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in peška. Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznik na parkirišču zaradi nepravilnega premika trčil v peško. Pri tem se je peška lažje telesno poškodovala. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Okoli 9. ure pa se je na lokalni cesti v naselju Šklendrovec v smeri Podkuma zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik osebnega vozila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste, vozilo pa se je na nasipu prevrnilo v strugo potoka. Pri tem se je voznik lažje telesno poškodoval.