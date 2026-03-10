Kaj se dogaja v Ljubljani? V ponedeljek povozili dve peški

Včeraj okoli 14. ure se je na Tržaški cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in peška. Do prometne nesreče je prišlo, ker je peška prečkala vozišče izven prehoda za pešce. Pri tem se je peška lažje telesno poškodovala. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Že okoli 8. ure pa se je na Ipavčevi ulici v Ljubljani prav tako zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in peška. Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznik zaradi nepravilnega premika trčil v peško. Pri tem se je peška lažje telesno poškodovala. Policisti vodijo prekrškovni postopek.