V Luki Koper se je v ponedeljek zvečer sedem delavcev med delom domnevno zastrupilo z vodikovim sulfitom. Kot so danes še sporočili s Policijske uprave Koper. Kot so dodali, so šest delavcev zato prepeljali v bolnišnico. V Luki so sicer v odzivu za STA navedli, da po njihovih informacijah do zastrupitve ni prišlo.

Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje ogrožanja varnosti pri delu po 201. členu kazenskega zakonika, saj je neznani storilec omenjenim delavcem povzročil nevarnost za življenje in zdravje ljudi pri delu, piše v sporočilu za javnost policije.

Nihče od delavcev, ki so vdihovali plin, v bolnišnici ni ostal dlje časa

Policisti so na kraju zbrali obvestila in ugotovili, da so delavci pri cisternah na železniški kompoziciji, v katerih je bilo dizelsko gorivo in bio dizelsko gorivo, zaznali prisotnost plina, so navedli. Kot so še opisali v sporočilu za javnost, so ob 20.06 od republiškega centra za obveščanje izvedeli, da so na območje luke napotili reševalce. Od tam so prejeli klic, da so se delavci na mestu, kjer se pretovarjajo tekoči tovori, nadihali vodikovega sulfita.

Še en izredni dogodek V ponedeljek zvečer se je v bližini luke zgodil še en izredni dogodek. Na železniških tirih se je premikalka zaletela v vagone na katerih so bili osebni avtomobili. Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom ugotovili, da je 24-letni strojevodja upravljal prazno lokomotivo v smeri Luke Koper. Strojevodja med vožnjo ni opazil, da na njegovem tiru stoji kompozicija vagonov, zato med zaviranjem ni uspel pravočasno ustaviti. Ob trku so se vozila, ki so bila naložena na prvem vagonu, premaknila. Na lokomotivi si je pri trku delavec poškodoval nogo. Strojevodja je utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja ogrožanje posebnih vrst javnega prometa, saj je povzročil prometno nesrečo iz malomarnosti s kršitvijo predpisov o varnosti železniškega prometa, so zapisali na policiji.

Trije delavci so bili nato z reševalnim vozilom odpeljani na zdravljenje v Splošno bolnišnico Izola, tri pa so v bolnišnico odpeljali sodelavci. Sedmi delavec pomoči v bolnici ni poiskal, saj naj bi obiskal svojega zdravnika.

Kot so za STA danes pojasnili na koprski policijski upravi, nihče od delavcev, ki so vdihovali plin, v bolnišnici ni ostal dlje časa. Prav tako nihče od delavcev, ki so bili odpeljani v bolnišnico, ni življenjsko ogrožen.

Kraj nesreče je bil zavarovan in brez nevarnosti za druge osebe, so zatrdili.

Luka Koper: »Po naših informacij do zastrupitve ni prišlo«

Čeprav naj bi šlo za blažjo zastrupitev, na policiji domnevajo, da je prišlo do prekoračitve dovoljene koncentracije vodikovega sulfita. Zaposleni imajo sicer na voljo napravo za merjenje dovoljene koncentracije te substance, primer pa še preiskujejo, so navedli za STA. »Po naših informacij do zastrupitve ni prišlo,« pa so za STA danes navedli v Luki Koper. Na domnevno uhajanje vodikovega sulfida pri pretovoru dizelskega goriva je po navedbah Luke Koper prvi opozoril zaposleni v eni od kontrolnih hiš, ki je na območju terminala za tekoče tovore opravljal vzorčenje blaga. Kot so navedli, so območje ob prihodu intervencijskih služb luke takoj zavarovali in opravili dodatne meritve na različnih lokacijah na terminalu. Pri tem prisotnosti plina vodikovega sulfida niso zaznali.

»Meritve so naše službe ponovno opravile danes in potrdile, da prisotnosti škodljivih plinov na območju terminala ni bilo,« so zapisali. Dodali so, da je inšpekcijski postopek v teku, po trenutnih informacijah pa obstaja sum, da je bilo vonj po plinu zaznati le na določenih vagonih, ki so se pretovarjali sinoči.