  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VODIKOV SULFIT

Kaj se dogaja v Luki Koper? Sedem delavcev naj bi se zastrupilo, a to ni bil edini izredni dogodek

Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje ogrožanja varnosti pri delu po 201. členu kazenskega zakonika, saj je neznani storilec omenjenim delavcem povzročil nevarnost za življenje in zdravje ljudi pri delu.
Luka Koper. FOTO: Blaž Samec
Luka Koper. FOTO: Blaž Samec
STA, M. U.
 3. 2. 2026 | 16:21
 3. 2. 2026 | 16:26
4:07
A+A-

V Luki Koper se je v ponedeljek zvečer sedem delavcev med delom domnevno zastrupilo z vodikovim sulfitom. Kot so danes še sporočili s Policijske uprave Koper. Kot so dodali, so šest delavcev zato prepeljali v bolnišnico. V Luki so sicer v odzivu za STA navedli, da po njihovih informacijah do zastrupitve ni prišlo.

Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje ogrožanja varnosti pri delu po 201. členu kazenskega zakonika, saj je neznani storilec omenjenim delavcem povzročil nevarnost za življenje in zdravje ljudi pri delu, piše v sporočilu za javnost policije.

Nihče od delavcev, ki so vdihovali plin, v bolnišnici ni ostal dlje časa

Policisti so na kraju zbrali obvestila in ugotovili, da so delavci pri cisternah na železniški kompoziciji, v katerih je bilo dizelsko gorivo in bio dizelsko gorivo, zaznali prisotnost plina, so navedli. Kot so še opisali v sporočilu za javnost, so ob 20.06 od republiškega centra za obveščanje izvedeli, da so na območje luke napotili reševalce. Od tam so prejeli klic, da so se delavci na mestu, kjer se pretovarjajo tekoči tovori, nadihali vodikovega sulfita.

Še en izredni dogodek 

V ponedeljek zvečer se je v bližini luke zgodil še en izredni dogodek. Na železniških tirih se je premikalka zaletela v vagone na katerih so bili osebni avtomobili. Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom ugotovili, da je 24-letni strojevodja upravljal prazno lokomotivo v smeri Luke Koper. Strojevodja med vožnjo ni opazil, da na njegovem tiru stoji kompozicija vagonov, zato med zaviranjem ni uspel pravočasno ustaviti. Ob trku so se vozila, ki so bila naložena na prvem vagonu, premaknila. Na lokomotivi si je pri trku delavec poškodoval nogo. Strojevodja je utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja ogrožanje posebnih vrst javnega prometa, saj je povzročil prometno nesrečo iz malomarnosti s kršitvijo predpisov o varnosti železniškega prometa, so zapisali na policiji.

Trije delavci so bili nato z reševalnim vozilom odpeljani na zdravljenje v Splošno bolnišnico Izola, tri pa so v bolnišnico odpeljali sodelavci. Sedmi delavec pomoči v bolnici ni poiskal, saj naj bi obiskal svojega zdravnika.

Kot so za STA danes pojasnili na koprski policijski upravi, nihče od delavcev, ki so vdihovali plin, v bolnišnici ni ostal dlje časa. Prav tako nihče od delavcev, ki so bili odpeljani v bolnišnico, ni življenjsko ogrožen.

Kraj nesreče je bil zavarovan in brez nevarnosti za druge osebe, so zatrdili.

Luka Koper: »Po naših informacij do zastrupitve ni prišlo«

Čeprav naj bi šlo za blažjo zastrupitev, na policiji domnevajo, da je prišlo do prekoračitve dovoljene koncentracije vodikovega sulfita. Zaposleni imajo sicer na voljo napravo za merjenje dovoljene koncentracije te substance, primer pa še preiskujejo, so navedli za STA. »Po naših informacij do zastrupitve ni prišlo,« pa so za STA danes navedli v Luki Koper. Na domnevno uhajanje vodikovega sulfida pri pretovoru dizelskega goriva je po navedbah Luke Koper prvi opozoril zaposleni v eni od kontrolnih hiš, ki je na območju terminala za tekoče tovore opravljal vzorčenje blaga. Kot so navedli, so območje ob prihodu intervencijskih služb luke takoj zavarovali in opravili dodatne meritve na različnih lokacijah na terminalu. Pri tem prisotnosti plina vodikovega sulfida niso zaznali.

»Meritve so naše službe ponovno opravile danes in potrdile, da prisotnosti škodljivih plinov na območju terminala ni bilo,« so zapisali. Dodali so, da je inšpekcijski postopek v teku, po trenutnih informacijah pa obstaja sum, da je bilo vonj po plinu zaznati le na določenih vagonih, ki so se pretovarjali sinoči.

 

 

Več iz teme

Luka KoperzastrupitevPU Koperpolicija
ZADNJE NOVICE
17:00
Bulvar  |  Suzy
PEVKA

Nostalgična Ines Erbus (Suzy)

Lepi spomini na pevske začetke.
3. 2. 2026 | 17:00
16:57
Lifestyle  |  Stil
SNEŽNI LEOPARD

Ta žival lahko skoči kar do 15 metrov visoko

Tako je ljubek, da bi ga kar pobožali, a snežnemu leopardu se je bolje ogniti.
3. 2. 2026 | 16:57
16:52
Novice  |  Slovenija
ZADEVA KARIGADOR

Vojna KPK-Golob: »KPK mi je skrivala ključni dokument«, KPK mu odgovarja, da zavaja

KPK premierja obtožuje grobega napada na komisijo.
3. 2. 2026 | 16:52
16:41
Bulvar  |  Zanimivosti
INCEST, KI JE PRETRESEL JAVNOST

Bolno do konca! Sin zapustil ženo zaradi lastne matere po priznanju o »neverjetnem seksu« z njo

Ko je zgodba prišla v javnost, je sprožila gnus, zlasti zaradi dejstva, da je sporazumni incest med odraslimi osebami kaznivo dejanje po zakonih Michigana.
3. 2. 2026 | 16:41
16:21
Novice  |  Kronika  |  Doma
VODIKOV SULFIT

Kaj se dogaja v Luki Koper? Sedem delavcev naj bi se zastrupilo, a to ni bil edini izredni dogodek

Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje ogrožanja varnosti pri delu po 201. členu kazenskega zakonika, saj je neznani storilec omenjenim delavcem povzročil nevarnost za življenje in zdravje ljudi pri delu.
3. 2. 2026 | 16:21
16:06
Bulvar  |  Domači trači
PO NAKLJUČJU

Družina predsednika vlade se veča, Tina Gaber Golob ga je Sloveniji pokazala (VIDEO)

Nekaj posebnega se je zgodilo.
3. 2. 2026 | 16:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na … (pre)pozno načrtovanje vrta

Praktični zimski vodnik za vrt: od visokih gred in kompostnika do rastlinjaka ter izbire zemlje in gnojil
Promo Slovenske novice3. 2. 2026 | 14:41
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki