Kaj se dogaja v Velenju? Zamaskiranci s palicami nad domačina

Velenjski policisti obravnavajo napad, ki se je v noči na nedeljo zgodil na Jenkovi ulici. »Danes ob 1.15 je skupina zamaskiranih moških s palicami fizično obračunala z dvema domačinoma. Žrtvi sta utrpeli lažje telesne poškodbe. Storilce, ki so še v postopku preiskave, čaka kazenska ovadba zaradi nasilništva,« so sporočili s Policijske uprave Celje, kjer so poleg omenjenega napada v noči na nedeljo v Velenju obravnavali še pijanega voznika.

V soboto okrog 22. ure so med kontrolo prometa ustavili voznika osebnega avtomobila in mu odredili preizkus z alkotestom. Ta je pokazal, da je imel moški v litru izdihanega zraka kar 0,75 miligrama. Policisti so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, odrejeno mu je bilo tudi pridržanje do streznitve. Zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov bodo policisti zoper voznika podali obdolžilni predlog.