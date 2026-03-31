Kaj se dogaja? Zagorelo v dveh ljubljanskih blokih, na kraju tudi reševalci

V ponedeljek so okrog 19. ure stanovalci večstanovanjske stavbe na Fabianijevi ulici v Ljubljani zaznali vonj po zažganem in zaskrbljeni poklicali gasilce. Pred prihodom Gasilske brigade Ljubljana in gasilcev iz PGD Tomačevo-Jarše je lastnik sam uspel pogasiti požar v kuhinji, ki so ga povzročili olje in tekstilne krpe. Gasilci so objekt prezračili in pregledali ožgani material s termovizijsko kamero ter ugotovili, da nevarnosti ni več. Ena oseba se je kljub temu nadihala dima, oskrbeli so jo reševalci nujne medicinske pomoči ter jo prepeljali v ljubljanski klinični center.

Le nekaj ur pozneje, okrog 22.40 so vonj po zažganem zaznali tudi stanovalci bloka na Viški cesti v Ljubljani in na pomoč poklicali gasilce. Še pred prihodom gasilcev iz Gasilske brigade Ljubljana in PGD Ljubljana-Vič so stanovalci sami ugotovili, da dim prihaja iz stanovanja v pritličju bloka, kjer je gorela odeja, so zapisali za spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, kjer so dodali, da je požar pogasila stanovalka sama. Gasilci so zažgano odejo in del kavča, ki se je prav tako vnel, preventivno prelili z vodo, pregledali objekt ter z merilcem izmerili prisotnost nevarnih plinov. Odstopanj niso zaznali, so pa kljub temu prezračili stanovanje in objekt. Osebi, ki sta bili v času požara v stanovanju, so preventivno pregledali reševalci, zdravniške pomoči nobena od njiju ni potrebovala.