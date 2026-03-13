PRETEP V KABINETU?

Kaj se je dogajalo na mariborski fakulteti? Študent s krvavo ustnico in poln modric prišel iz kabineta

Razlog za fizični obračun je zamuda na predavanje. Policija že zbira informacije.
STA, A. G.
 13. 3. 2026 | 15:10
Na mariborski Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) je v torek prišlo do fizičnega obračuna med enim od profesorjev in študentom, pri čemer sta bila oba lažje poškodovana, poročajo mediji. Kot so za STA povedali na Policijski upravi (PU) Maribor, so bili o dogodku na eni od fakultet obveščeni, informacije pa še zbirajo. Incident so za STA potrdili tudi na Univerzi v Mariboru, kjer so pojasnili, da sta bila oba neposredno po dogodku umirjena in sta o njem obvestila zaposlene na fakulteti. »Zaradi vidnih lažjih poškodb sta bila oba preventivno napotena na pregled v zdravstveno ustanovo,« so pojasnili na univerzi in dodali, da so takoj po dogodku ustrezno ukrepali in obvestili tudi policijo.

Do zaključka postopkov dodatnih informacij ne morejo posredovati, na vprašanje, ali so sprejeli kakšne sankcije, pa so dodali, da »skladno z veljavno zakonodajo in internimi akti že potekajo ustrezni postopki, na podlagi katerih bodo po potrebi izrečene ustrezne sankcije, prav tako je v celoti poskrbljeno za varnost študentov in zaposlenih«.

Želel se je opravičiti

Spletni portal N1 in Dnevnik poročata, da naj bi bil razlog za fizični obračun zamuda na predavanje, zaradi česar naj bi profesor tujega študenta nagnal iz predavalnice, slednji pa naj ga ne bi dobro razumel. Po predavanju naj bi študent odšel v kabinet, da bi se profesorju opravičil, tam pa naj bi ga slednji fizično napadel.

»Po določenem času se je študent vrnil z vidno krvavo ustnico in modricami na obrazu. Sam nam je povedal, da je v pisarni prišlo do fizičnega incidenta,« je za N1 povedal eden od študentov, ki je želel ostati anonimen. Naslednje predavanje omenjenega profesorja je bilo odpovedano. Portal N1 se je po pojasnila obrnil tudi na profesorja, ki pa o incidentu ni želel govoriti.

