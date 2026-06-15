Kaj se je dogajalo na plaži v Portorožu? Medtem ko so se kopali, so ostali brez ...

S PU Koper sporočajo, da je bilo v zadnjih 24 urah na interventni številki policije 113 zabeleženih 372 klicev. Med 67 interventnimi dogodki smo policisti med drugim obravnavali 13 prometnih nesreč, 4 kršitve javnega reda in miru ter 10 kaznivih dejanj.

Med kaznivimi dejanji zabeležili 7 tatvin, 2 vloma, 1 poškodovanje tuje stvari

V Portorožu je nekdo na recepciji ukradel dva mobilna telefona znamke Samsung, skupaj vredna 600 evrov.

V Kopru je nekdo ukradel električni skiro, parkiran pred trgovskim centrom. Lastnik je oškodovan za dobrih 600 evrov.

V Portorožu so na plaži prijaviteljici ukradli nahrbtnik, v katerem je imela mobilni telefon Iphone 17 in mobilni telefon Samsung S25, denarnico z gotovino, dovoljenja za prebivanje, dve bančni kartici in druge dokumente. Kasneje so našli odvržen telefon Samsung, dokumente in bančne kartice.

Popoldan so dobili novo prijavo, da so v Portorožu kopalcem ukradli torbo, medtem ko so se kopali. Prvemu oškodovancu so ukradli dva telefona IPhone 14 in telefon One Plus 12 PRO – oškodovan je za 2000 evrov, drugemu pa iPhone 13 in iPhone 16, denarnico z dokumenti, zlato verižico in ključ od avtomobila ter žensko denarnico z dokumenti – oškodovan je za 6000 evrov.

Na plaži v Žusterni so prijaviteljici, medtem ko je plavala, ukradli torbo, v kateri je imela dokumente in mobilni telefon Apple. Oškodovana je za 2000 evrov. Ukraden telefon je kasneje našla pri smeteh v Kopru.

V Piranu je nekdo vlomil v kamper in državljanom Francije ukradel nakit.

»Na plažo ne nosimo vrednejših predmetov. Ko gremo v morje, svojih stvari ne puščamo brez nadzora. Nekdo vedno ostane pri torbah ali pa prosimo bližnje kopalce, da za trenutek pogledajo naše stvari. Apeliramo na samozaščitno ravnanje v vsakem trenutku. Obenem opozarjamo, da tudi v vozilih ne puščamo vrednejših predmetov, še posebej ne na vidnih mestih,« sporočajo s PU Koper.

V Luciji je nekdo zaposleni v hotelu ukradel mobilni telefon Samsung S25FE, vreden prek 600 evrov.