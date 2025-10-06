Kaj se je dogajalo na Savinjskem nabrežju? Po udarcu mladeniča umrl starejši moški

V soboto, 4. oktobra 2025, okoli 20.30 ure, je na Savinjskem nabrežju v Celju, v bližini naslova Muzejski trg 1a, prišlo do tragičnega dogodka, v katerem je umrl 82-letni moški.

Dva mlajša fanta in dekle svetlo rjavih dolgih las so po dosedanjih informacijah PU Celje na nabrežju srečali moškega. Eden od fantov, ki je vozil e-skiro, naj bi moškega udaril, ta pa je padel, z glavo udaril ob tla in obležal. Poškodovanega so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je ponoči podlegel poškodbam.

Na podlagi podatkov očividca, ki je dogajanje opazil, policisti pozivajo mlajša fanta in dekle, naj se zaradi razjasnitve vseh okoliščin oglasijo na Policijski postaji Celje. Prav tako policija poziva vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o dogodku, da pokličejo na telefonsko številko 113 ali anonimno številko policije 080 12 00.

Policija dogodek preiskuje v smeri suma kaznivega dejanja posebno hude telesne poškodbe.