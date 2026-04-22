Kaj se je dogajalo pri trgovini znanega trgovca na območju Bežigrada? Na delu policija in gasilci (FOTO)

Bralka Marija nam je posredovala fotografije intervencije policije in gasilcev, ki se je zgodaj popoldan dogajala pri trgovini znanega trgovca na območju Bežigrada.

PU Ljubljana: Sprožil se je dimni alarm

Tomaž Tomaževic iz PU Ljubljana nam je pojasnil, da so policisti in gasilci posredovali zaradi sproženega dimnega alarma v eni izmed poslovnih stavb na območju Bežigrada, kjer pa ni prišlo, ne do požara ali dima, in nevarnosti za življenje ljudi oziroma premoženje ni bilo.