Kaj se je dogajalo pri trgovini znanega trgovca na območju Bežigrada? Na delu policija in gasilci (FOTO)

Galerija
Bralka Marija nam je posredovala fotografije intervencije policije in gasilcev, ki se je zgodaj popoldan dogajala pri trgovini znanega trgovca na območju Bežigrada.
Tomaž Tomaževic iz PU Ljubljana nam je pojasnil, da so policisti in gasilci posredovali zaradi sproženega dimnega alarma v eni izmed poslovnih stavb na območju Bežigrada, kjer pa ni prišlo, ne do požara ali dima, in nevarnosti za življenje ljudi oziroma premoženje ni bilo.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.