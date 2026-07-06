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PU KOPER

Kaj se je dogajalo v Portorožu? Sredi ulice ležala 50-letni moški in 35-letna ženska

Policisti so obema izdali plačilni nalog, nato sta odšla.
Fotografija je simbolična. FOTO: Randy Faris Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Randy Faris Getty Images
S. U.
 6. 7. 2026 | 11:05
 6. 7. 2026 | 12:54
1:12
A+A-

Policiste PU Koper je v nedeljo ob 15.59 poklical občan in povedal, da v Portorožu na ulici ležita moški in ženska ter mu onemogočata pot do doma. Policisti so na kraju dogodka ugotovili, da sta na cesti pijana obležala 50-letni moški in 35-letna ženska, pri tem pa ovirala promet. Policisti so obema izdali plačilni nalog, nato pa sta kraj dejanja zapustila.

V zadnjih 24 urah so policisti na interventni številki 113 prejeli 316 klicev. Obravnavali so 87 interventnih dogodkov, med drugim 16 prometnih nesreč, od tega eno s hudimi telesnimi poškodbami in 15 z materialno škodo. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti petkrat posredovali na javnih krajih in štirikrat v zasebnih prostorih. Na področju kriminalitete so obravnavali po dve kaznivi dejanji grožnje in tatvine ter eno kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe. 

 

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