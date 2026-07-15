Kaj se je zgodilo v križišču Zaloške in Zadobrovške? Policija poziva očividce

Policisti Policijske postaje Ljubljana Moste obravnavajo prometno nesrečo, ki se je zgodila v torek, 14. julija, nekaj pred 7. uro v križišču Zaloške in Zadobrovške ceste v Ljubljani. V nesreči sta bila udeležena voznik osebnega vozila in motorist. Motorist se je v nesreči lažje telesno poškodoval. Preizkus alkoholiziranosti je pri motoristu pokazal rezultat 0,60 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče policisti prosijo vse, ki so prometno nesrečo videli ali imajo o njej kakršnekoli informacije, da pokličejo na interventno številko 113 ali se zglasijo oziroma pokličejo na Policijsko postajo Ljubljana Moste na telefonsko številko (01) 586 76 00.