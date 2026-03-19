MATI OGORČENA ZARADI OVADBE

Mati pokojne A. S. ogorčena zaradi ovadbe, ki jo je vložil hčerin partner. Ali Saliji Mozirčanki očita, da je ukradla telefon, čeprav so ji ga prinesli policisti.

Pred časom smo v Slovenskih novicah razkrili zgodbo Mozirčanke M. T., ki dvomi, da je njena hči 6. aprila lani storila samomor. Za seboj je pustila tri mladoletne otroke. »Tega moja hči nikoli ne bi storila,« je prepričana M. T., ki nam je zaupala, da je njena hči zaradi zveze z Alijem Salijijem kakšnega pol leta pred tragičnim dogodkom prevzela partnerjev priimek in si spremenila ime. Zdaj pa je Ali Saliji, lastnik Gostinstva Kebabči Aga, gospo M. T. (osebnih podatkov zaradi mladoletnih otrok ne razkrivamo) ovadil, ker naj bi mu ukradla hčerin telefon, češ da je njegova last. V kazenski ...