Kako je nekdo odtujil polovico napajalnega kabla pri nakupovalnem centru?

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so včeraj, 30. januarja ob 7.28, obravnavali tatvino trofaznega napajalnega kabla pri nakupovalnem centru na Prvomajski ulici. Neznani storilec je tekom noči pristopil do dostavnega dela ene od trgovin in na nakladalni rampi odrezal ter odtujil polovico kabla. S tem je trgovskemu podjetju povzročil za 188 evrov materialne škode.

Policisti napovedujejo, da bodo, ko storilca izsledijo, zoper njega uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti (tatvina, 12. člen ZNUZJV), je sporočil Dean Božnik, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Nova Gorica.

Nasveti policije

Takoj obvestite policijo

Če opazite tatvino ali poskus tatvine, takoj pokličite 113 ali lokalno policijsko postajo.

Policija bo dogodek uradno zabeležila in pričela preiskavo.

Ne dotikajte se kraja ali predmetov

Če je tatvina še sveža, ne premikajte odpadlih kablov ali drugih dokazov, da ne bi uničili morebitnih sledi (prstni odtisi, orodje, vlomni sledovi).

Policija bo zavarovala kraj in opravila ogled.

Zabeležite podrobnosti

Poskusite si zapomniti ali zapisati:

uro in kraj dogodka

opis osumljenca, če je prisoten

morebitna vozila ali registrske številke

opazne znake orodja ali drugih pripomočkov.

Takšne informacije lahko bistveno pomagajo pri preiskavi.

Preventivni ukrepi za prihodnost