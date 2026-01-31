Kako je nekdo odtujil polovico napajalnega kabla pri nakupovalnem centru?

Galerija
Policisti Policijske postaje Nova Gorica so včeraj, 30. januarja ob 7.28, obravnavali tatvino trofaznega napajalnega kabla pri nakupovalnem centru na Prvomajski ulici. Neznani storilec je tekom noči pristopil do dostavnega dela ene od trgovin in na nakladalni rampi odrezal ter odtujil polovico kabla. S tem je trgovskemu podjetju povzročil za 188 evrov materialne škode.
Policisti napovedujejo, da bodo, ko storilca izsledijo, zoper njega uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti (tatvina, 12. člen ZNUZJV), je sporočil Dean Božnik, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Nova Gorica.
