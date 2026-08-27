Kakšen nateg! Občana iz Celja premamili z zlatom in nafto, nato pa mu izpulili vrtoglavo vsoto

Celjski policisti so obravnavali naložbeno prevaro, v kateri je bil občan oškodovan za dobrih 97.000 evrov. Neznanci so ga v začetku februarja prepričali o donosni naložbi pri vložkih v nakup zlata in nafte. Od februarja do julija je na različne račune v tujini nakazal 102.000 evrov.

FOTO: Pu Celje

V celotnem obdobju so goljufi na njegov račun nakazali okoli 5.000 evrov, ki naj bi jih zaslužil z vlaganjem.

Kaj lahko storite?

Pri naložbenih prevarah pogosto gre za na videz dobičkonosne naložbene priložnosti, kot so delnice, obveznice, kriptovalute, žlahtne kovine, nepremičninske naložbe v tujini ali alternativni viri energije.

Neznancu dovolil dostop do mobilnega telefona ... Policisti PP Idrija so bili v sredo s strani občana obveščeni, da je bil preko aplikacij na mobilnem telefonu ogoljufan. Ugotovljeno je bilo, da je neznancu dovolil dostop do mobilnega telefona, ki je preko aplikacij dostopil do osebnega računa oškodovanca in ga oškodoval za 3.665 evrov.

Kaj lahko storite? »Bodite sumničavi do ponudb, ki obljubljajo varne naložbe, zagotovljen donos ali velike dobičke,« so opozorili policisti.