Kakšen preobrat! Danijev morilec po dobrih dveh letih odkorakal na prostost

Krvniku Davidu Štruklju je novogoriško okrožno sodišče predvčerajšnjim odpravilo pripor. Samo dve leti in štiri mesece po tem, ko je z dvema vbodoma z nožem – enim v predel srca in drugim v hrbet – usmrtil 25-letnega železničarja Danija Blagojevića iz vasi Dolje pri Tolminu. 29. februarja predlani je ta po dvanajsturnem delovniku s sodelavci obiskal lokal Bar P17 Varna hiša na železniški postaji Most na Soči, kjer so nazdravili sodelavcu ob rojstnem dnevu. Okoli osme ure zvečer je za njimi vstopil tudi David Štrukelj iz Stopnika na Tolminskem in si naročil vino. Med domačini je veljal za nasilneža in starega znanca policistov.

Močno pijan 57-letnik naj bi goste ogovoril z besedami, ali je tukaj kakšen problem, ki bi ga lahko rešil. Dani, s katerim sta bila le znanca, ga je pozval, naj zapusti lokal, kar je Štrukelj sprva tudi storil. Vendar se je kmalu vrnil z nožem v rokah in mladeniča brez besed napadel od zadaj. Najprej ga je zabodel v hrbet, nato pa še v predel srca. Med njiju je stopil gost Erik Č., ki je skušal preprečiti nadaljnji napad, a ga je Štrukelj pri tem porezal po podlahti. Poškodbe so bile za Danija usodne, izkrvavel je na tleh lokala.

David Štrukelj FOTO: Moni Černe

Izkazalo se je, da je bil Štrukelj v kritičnem času bistveno zmanjšano prišteven zaradi osebnostne in vedenjske motnje ter uživanja kanabinoidov in alkohola. V krvi je imel med 2,40 in 3,19 promila alkohola. Krivde ni priznal, a je bil decembra lani zaradi uboja na mah obsojen na devet let zapora. Očitka o povzročitvi hude telesne poškodbe je bil oproščen, saj je sodišče presodilo, da je šlo za lahko telesno poškodbo, ki se preganja na predlog.

Na sodbo sta se pritožila zagovornik in državno tožilstvo

Na sodbo sta se pritožila tako zagovornik, odvetnik Bruno Krivec, kot tudi državno tožilstvo, ki je med drugim namesto dosojenih devetih let zapora predlagalo 13 let in pol zaporne kazni. Višje sodišče v Kopru je pritožbi obravnavalo 2. julija, na dan, ko bi se Štruklju opolnoči iztekel pripor. Senat višjih sodnikov je istega dne odločil, da se mu pripor podaljša. Sklep višjega sodišča o podaljšanju pripora je v ponedeljek prejelo Okrožno sodišče v Novi Gorici, kjer je bil Štrukelj na prvi stopnji obsojen. Višji sodniki so v sklepu zapisali, da so potrdili oprostilni del sodbe glede očitka povzročitve hude telesne poškodbe, razveljavili pa obsodilni del sodbe za uboj na mah ter zadevo vrnili v ponovno sojenje.

Lokal pri železniški postaji na Mostu na Soči. FOTO: Moni Černe

Ker v dveh letih od vložitve obtožnice ni bila izdana pravnomočna obsodilna sodba, zakonski pogoji za nadaljnje trajanje pripora niso bili več izpolnjeni. Novogoriško sodišče je zato izdalo sklep o odpravi pripora in izpustitvi obdolženca na prostost, nam je povedal odvetnik Krivec.

Štrukelj, ki je po izreku prvostopenjske sodbe sam zaprosil za predčasni nastop prestajanja zaporne kazni, je tako v sredo odkorakal iz zapora na Dobu. Po naših neuradnih informacijah se ni vrnil v domači Stopnik na Tolminskem, bržkone zaradi skrbi za lastno varnost. Če v nadaljevanju ne bodo podani priporni razlogi, bi lahko ostal na prostosti vse do zaključka ponovljenega sojenja oziroma do pravnomočnosti nove sodbe.