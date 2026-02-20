Kakšna drama v Novem mestu! Voznik neregistriranega Audija prevažal več oseb kot dovoljeno, otroci nepripeti

V četrtek okoli 15.30 so novomeške policiste poklicali na pomoč iz prodajalne na Otoški cesti, kjer naj bi se v prodajalni skupina oseb nedostojno vedla, potem pa je eden izmed njih z objestno in nevarno vožnjo, s sunkovitim speljevanjem in ustavljanjem, na parkirnem prostoru ogrožal pešce in druge voznike in odpeljal s kraja.

Voznik neregistriranega Audija prevažal več oseb, kot je dovoljeno, otroci nepripeti

V izsleditev kršiteljev je OKC takoj napotil policiste, ki so na območju Otočca vozilo izsledili in ustavili. Ugotovili so identiteto vseh kršiteljev. Prav tako je bilo ugotoviljeno, da 44-letni voznik neregistriranega Audija A6 v vozilu prevaža več oseb, kot je dovoljeno, otroci v vozilu na sedežih pa niso bili zavarovani z ustreznimi zadrževalnimi sistemi. Zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Zoper dve kršiteljici in tri kršitelje, ki so v prodajalni motili javni red in mir in niso upoštevali navodil in ukazov varnostnikov, bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče in o vpletenosti otroka obvestili pristojni center za socialno delo.