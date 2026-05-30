Kakšna predrznost! Bil pri znancu doma, nato ga okradel in še udaril.

V Kopru so policisti obravnavali roparsko tatvino, ki se je zgodila na domačem naslovu 38-letnega moškega. Kot sporočajo s Policijske uprave Koper, je bil pri njem na obisku 52-letni znanec iz okolice Kopra, ko naj bi mu 38-letnik iz hlač vzel denarnico.

V denarnici je imel oškodovanec 200 evrov, osebne dokumente in bančno kartico. Ko je 52-letnik od znanca zahteval, naj mu denarnico vrne, se je dogajanje še zaostrilo. Po navedbah policije je 38-letnik oškodovanca prijel za majico in ga s pestjo udaril v predel obraza.

Oškodovanec je nato kraj zapustil in dogodek prijavil policiji. Policisti so 38-letniku na kraju odvzeli prostost. Opravili so ogled kraja in mu zasegli ukradene predmete. Zoper njega bodo podali kazensko ovadbo.