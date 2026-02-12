  • Delo d.o.o.
POGREŠAN

Kam je izginil Aleš (38)? Nazadnje so ga videli okoli 10. ure na območju Šenčurja

Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kranj na (04) 233 64 00 ali pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.
Aleš Pavc FOTO: Pu Kr
Aleš Pavc FOTO: Pu Kr
M. U.
 12. 2. 2026 | 16:05
1:16
A+A-

Policisti Policijske postaje Kranj so bili okoli 13. ure, obveščeni o pogrešani osebi. Gre za Aleša Pavca, ki je star 38 let in doma v Kranju.

Aleš Pavc je bil nazadnje opažen danes okoli 10. ure, ko se je iz območja Šenčurja odpeljal z avtomobilom znamke Volkswagen, tip transporter, bele barve, reg. št. KR-IF-036. Pogrešani je visok približno 180 cm, suhe postave in kratkih temnih las. Oblečen je bil v modre jeans hlače ter sivorjavo jakno.

Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kranj na (04) 233 64 00 ali pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

