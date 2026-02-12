Kam je izginil Aleš (38)? Nazadnje so ga videli okoli 10. ure na območju Šenčurja

Policisti Policijske postaje Kranj so bili okoli 13. ure, obveščeni o pogrešani osebi. Gre za Aleša Pavca, ki je star 38 let in doma v Kranju.

Aleš Pavc je bil nazadnje opažen danes okoli 10. ure, ko se je iz območja Šenčurja odpeljal z avtomobilom znamke Volkswagen, tip transporter, bele barve, reg. št. KR-IF-036. Pogrešani je visok približno 180 cm, suhe postave in kratkih temnih las. Oblečen je bil v modre jeans hlače ter sivorjavo jakno.

Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kranj na (04) 233 64 00 ali pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.