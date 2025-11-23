Kam je izginil Bojan iz Sv. Treh Kraljev?

Galerija
Od sobote pogrešajo 43-letnega Bojana Štruca iz Sv. Treh Kraljev na območju UE Radlje ob Dravi.
Visok je okoli 183 cm, je vitke postave in ima krajše temno rjave lase.
Najverjetneje je oblečen v modre kavbojke, modro majico ter temno rjavo usnjeno jakno. Obut je v rjave športne copate z belim podplatom.
Vse, ki so ga opazili, prosijo, da pokličejo na telefonsko številko 113 ali na anonimno številko policije 080 12 00.
