Kam je izginila 32-letna Daša? Policija prosi za pomoč

Na Ptuju so policisti sprožili iskalno akcijo za pogrešano 32-letno Dašo Petek, ki je v torek zjutraj odšla od doma in se ni več vrnila.

Pogrešana je visoka približno 157 centimetrov, je suhe postave, ima daljše svetle lase in rjave oči. V času izginotja je bila oblečena v razcefrane modre kavbojke, modro jeans jakno, svetlo rjavo laneno srajco ter rumeno-sive superge.

Policija vse, ki bi Dašo opazili ali imeli kakršne koli informacije o njenem izginotju, poziva, naj to nemudoma sporočijo. Obrnejo se lahko na najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na številko 113. Informacije lahko posredujejo tudi anonimno na telefon policije 080-1200.

Vsaka, še tako majhna informacija, lahko pomaga razjasniti, kaj se je zgodilo z Dašo. Jo je kdo videl?