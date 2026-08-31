Kam je pobegnil bik? Ne približujte se mu, enega moškega je že poškodoval!

S Policijske uprave Novo mesto poročajo o napadu in pobegu bika. Kot so sporočili, so bili črnomaljski policisti 29. 8. nekaj po 12. uri obveščeni, da reševalci na območju Preloke oskrbujejo moškega po tem, ko naj bi ga napadla omenjena žival. »Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je do nesreče prišlo, ko je 37-letni moški natovarjal bika na prikolico. Žival se je nenadoma zapodila vanj in ga zadela v predel prsnega koša, nato pa pobegnila. Policisti vse okoliščine še preverjajo,« so zapisali na omenjeni policijski upravi.

Bika do danes zgodaj popoldne še niso našli, od napada pa potekajo aktivnosti za izsleditev živali. Predvidevajo, da se bik nahaja na širšem območju Preloke. Na Policijski upravi Novo mesto pozivajo vse, ki bi pobeglo žival opazili, da se ji ne približujejo in jih o tem takoj obvestijo na številko 113. Dodali so, da naj bodo udeleženci v cestnem prometu na širšem območju še posebej previdni, saj bik lahko zaide na cesto ter ogroža promet.