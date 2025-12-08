Kam na usodno noč izginil Jaka (24)? »Tako obsežne iskalne akcije še nismo doživeli« (FOTO)

Iskanje 24-letnega Jake Muhedinovića iz Kasaz traja že deset dni, fant pa je še vedno pogrešan. Nazadnje so ga v noči na 29. november opazili na Ljubljanski ulici v Celju. Policija, gasilci, vojska in številni prostovoljci so že preiskali ogromno območje, a za zdaj brez uspeha.

Pred dnevi je za Slovenske novice spregovorila Jakova mama Urška. Po njenih besedah so pri iskanju doslej sodelovali številni prostovoljci in gasilci, v pomoč pa je stopila tudi vojska. Jaka je sicer, kot smo že pisali, tudi športnik – njegov odbojkarski klub je podal javno izjavo, ki jo lahko najdete tukaj.

Na pomoč priskočili tudi avstrijski kolegi

Jako iščejo slovensko združenje K9 za iskanje pogrešanih ljudi in živali. Sredi noči so sporočili, kako je te dni potekalo iskanje ter priznali, da tako obsežne iskalne akcije še niso doživeli. »29.11.2025 je bila sobota. Zvečer smo iz Celja prejeli klic na pomoč. Ob 22h smo bili s psi že na terenu. Pričakala nas je množica prostovoljcev, policistov in gasilcev. Iskali smo do 3h ponoči, izključevali in potrjevali. Nadaljevali smo naslednji dan in še naslednji in še naslednji. Tudi včeraj, en teden po prvem odzivu smo bili še tam. Prehodili smo okoli 40 kilometrov, na pomoč so prišli tudi avstrijski kolegi. Tako obsežne iskalne akcije še nismo doživeli, vendar je Jaka žal še vedno pogrešan ...« so zapisali na facebooku.

Združenje je objavilo tudi nekaj fotografij s terena: