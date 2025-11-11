Kamera ujela štiri zamaskirance na terasi, lastnika rešila prižgana luč

Policijska uprava Celje poroča, da je v zadnjih 24 urah Operativno komunikacijski center prejel 235 klicev, med njimi 58 interventnih in enega nujnega.

Posebej izstopa dogodek iz Marija Gradca. Policiste je občan namreč obvestil, da ga je alarm za kamero na telefonu opozoril, da so na terasi njegove hiše štiri zamaskirane osebe.

Osebe je najverjetneje pregnala avtomatska luč, zato so pobegnile, ne da bi vdrle v objekt. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.