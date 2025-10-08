  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
'DROGA LEŽI VSEPOVSOD'

Kamere v lokalu so ga posnele v trenutku, ko mu je iz žepa padla droga (FOTO)

Velenjski mestni svetnik opozarja na porast uporabe drog v njihovem mestu: »Droge je v Velenju dobesedno toliko, da po cesti leži.«
Iz žepa mu je padel paketek z drogo. FOTO: Naše Velenje/Facebook
Iz žepa mu je padel paketek z drogo. FOTO: Naše Velenje/Facebook
S. N.
 8. 10. 2025 | 13:33
 8. 10. 2025 | 13:33
1:43
A+A-

Na facebook strani Naše Velenje se je pojavila fotografija paketka, zavitega v aluminijasto folijo, ki je dvignila veliko prahu. 

»Tale srebrni zvitek droge je včeraj izgubil stari znanec policije. Posnele so ga tudi kamere, v trenutku, ko je izgubil robo, če se bo slučajno izgovarjal, da to pa ja ni od njega. Droge je v Velenju dobesedno toliko, da po cesti leži. In to je treba nujno in odločno 'spucati'! Na koncu zastrupljajo tudi vaše otroke! Fotografirano, tik preden je šla roba v roke policiji,« je avtor zapisal ob fotografiji.

Kot nam je povedal mestni svetnik MO Velenje Jože Hribar, ki upravlja omenjeno stran, je drogo našla natakarica v gostinskem lokalu, izgubil pa naj bi jo znani velenjski preprodajalec mamil, ki naj bi tedensko povzročal težave po tamkajšnjih lokalih. Pred kratkim naj bi na festivalu mladih grozil z nožem obiskovalcem, teden dni kasneje pa »okoli skakal s sekiro«. 

Na celjski policijski upravi so nam pojasnili, da velenjski policisti še ugotavljajo identiteto osebe, ki je imela v posesti naveden paketek, ki so ga zaradi suma, da gre za prepovedano drogo, poslali v analizo. 

Povezava z drugim opisanim dogodkom, torej z nasiljem nad občani, po njihovih besedah trenutno še ni mogoča. »V vsakem primeru bodo zoper oba kršitelja ustrezno ukrepali,« še zagotavljajo celjski policisti.

Več iz teme

drogeVelenjepolicija
ZADNJE NOVICE
13:33
Novice  |  Kronika  |  Doma
'DROGA LEŽI VSEPOVSOD'

Kamere v lokalu so ga posnele v trenutku, ko mu je iz žepa padla droga (FOTO)

Velenjski mestni svetnik opozarja na porast uporabe drog v njihovem mestu: »Droge je v Velenju dobesedno toliko, da po cesti leži.«
8. 10. 2025 | 13:33
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
TOLAŽBA

Priznanje Georgea Clooneyja: zaradi pijače je komaj stal na nogah

Potem, ko ni prejel nobene nagrade, je spil preveč alkohola.
8. 10. 2025 | 13:25
13:10
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Na nogometnem Brdu misli uhajale k zimi na snegu

Tradicionalna predstavitev sezone zbrala naše zimske junake. Osrednji cilj bodo seveda olimpijske igre v Italiji.
Siniša Uroševič8. 10. 2025 | 13:10
13:05
Novice  |  Svet
HUDA NESREČA

Groza: zrušila se je šestnadstropna stavba, štirje ljudje mrtvi (FOTO in VIDEO)

Reševalci prvi trupli našli tik pred polnočjo, drugi dve pa okoli 2. ure zjutraj.
8. 10. 2025 | 13:05
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
POGOVOR

Andreja Sušnik iz Društva za nenasilno komunikacijo: Odrasli smo odgovorni za nasilje otrok (Suzy)

Iz prve roke pozna marsikatero pretresljivo zgodbo, a pravi, da je nič ne pretrese bolj kot ko otrok, ki je žrtev nasilja, doživlja nasilje tudi s strani drugih ljudi.
8. 10. 2025 | 13:00
12:46
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Ko smetnjak postane bojišče: sosedi besni zaradi pasjih iztrebkov

Na prvi pogled majhna, skoraj komična podrobnost, ki v resnici odpira precej širše vprašanje — o odnosu do javnega prostora, soseščine in skupne odgovornosti.
Kaja Berlot8. 10. 2025 | 12:46

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Noro: za te preglede morate čakati več kot 500 dni!

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Rastoče cene omrežnine? To je rešitev.

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 08:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Preden prečkate mejo – ste res pripravljeni?

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Strokovnjaki ga priporočajo: fasadno lepilo, ki kljubuje vročini in mrazu

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z rastjo prihodkov in dobička

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Rajske počitnice v rimskem pridihu v osrčju spodnje Štajerske

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Boljše zeljne solate še niste jedli

Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru z našimi bralkami in bralci.
Odprta kuhinja7. 10. 2025 | 08:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki