Kamere v lokalu so ga posnele v trenutku, ko mu je iz žepa padla droga (FOTO)

Na facebook strani Naše Velenje se je pojavila fotografija paketka, zavitega v aluminijasto folijo, ki je dvignila veliko prahu.

»Tale srebrni zvitek droge je včeraj izgubil stari znanec policije. Posnele so ga tudi kamere, v trenutku, ko je izgubil robo, če se bo slučajno izgovarjal, da to pa ja ni od njega. Droge je v Velenju dobesedno toliko, da po cesti leži. In to je treba nujno in odločno 'spucati'! Na koncu zastrupljajo tudi vaše otroke! Fotografirano, tik preden je šla roba v roke policiji,« je avtor zapisal ob fotografiji.

Kot nam je povedal mestni svetnik MO Velenje Jože Hribar, ki upravlja omenjeno stran, je drogo našla natakarica v gostinskem lokalu, izgubil pa naj bi jo znani velenjski preprodajalec mamil, ki naj bi tedensko povzročal težave po tamkajšnjih lokalih. Pred kratkim naj bi na festivalu mladih grozil z nožem obiskovalcem, teden dni kasneje pa »okoli skakal s sekiro«.

Na celjski policijski upravi so nam pojasnili, da velenjski policisti še ugotavljajo identiteto osebe, ki je imela v posesti naveden paketek, ki so ga zaradi suma, da gre za prepovedano drogo, poslali v analizo.

Povezava z drugim opisanim dogodkom, torej z nasiljem nad občani, po njihovih besedah trenutno še ni mogoča. »V vsakem primeru bodo zoper oba kršitelja ustrezno ukrepali,« še zagotavljajo celjski policisti.