Kamere vse ujele! Napad na župnika med poskusom kraje v cerkvi (FOTO)

Mirna nedelja v Dolenjskih Toplicah v občini Novo mesto se je sprevrgla v nepričakovan in neprijeten dogodek. V cerkvi je prišlo do poskusa kraje denarja, ki pa se ni končal le pri tem. Eden od storilcev je ob soočenju celo fizično napadel župnika.

Dogodek je javnosti na facebooku razkrila tamkajšnja župnija, ki je objavila tudi videoposnetek. Po njihovih besedah sta dva neznanca skušala iz cerkvenega nabiralnika na že znan način priti do denarja. A ju je pri dejanju zalotil župnik.

FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook Župnija Toplice

Ko je župnik nepridiprava opozoril, da bo poklical policijo, se je situacija hitro zaostrila. Eden od njiju ga je napadel in odrinil. Na srečo se je župnik pravočasno umaknil, zato hujših posledic ni bilo. »Današnja nedelja je pestra. Poleg vsega ostalega smo imeli še poskus kraje v cerkvi v Toplicah. Dva neznanca, sta poskušala, na že znan način, iz nabiralnika dobiti denar. Ko sem ju ujel pri dejanju in rekel, da bom poklical policiste, me je eden on njiju napadel in odrinil,« je zapisal.

FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook Župnija Toplice

Storilca sta nato pobegnila proti parkirišču pri pošti in se z vozilom odpeljala. Policisti iz Dolenjskih Toplic so po navedbah župnije hitro posredovali.

Ali so osumljenca že našli, smo vprašali PU Novo mesto, kjer so nam pojasnili, da so bili v nedeljo okoli 14.30 obveščeni o »poskusu tatvine v objektu v Dolenjskih Toplicah, kjer naj bi neznanca iz nabiralnika poskušala odtujiti denar. Ko ju je pri dejanju zalotil oškodovanec, sta ga odrinila in pobegnila z osebnim avtomobilom znamke Volkswagen golf karavan temne barve.«

Policisti so opravili ogled, zbirajo obvestila in izvajajo številne aktivnosti za identifikacijo storilcev. Z ugotovitvami bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Zalotil ju je župnik. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook Župnija Toplice

Posnetek sprožil burne odzive

Objavljeni posnetek je med ljudmi sprožil ogorčenje. Mnogi so bili zgroženi in razočarani nad drznostjo tatov, ki so si za tarčo izbrali cerkev. »Žalosti me pa misel, da nekdo sploh dobi idejo, da krade cerkvi«, »Banda, izkoristijo vsako priložnost«, »Bog se jih usmili,« pišejo.

Poziv k previdnosti

Župnija v Toplicah ob tem opozarja, naj bodo ljudje pozorni na neznance, ki se zadržujejo v okolici domov in javnih objektov. »

Hvala policistom iz Dolenjskih Toplic za hiter odziv. Upam, da nepridiprava najdejo. Bodimo pozorni na neznance, ki se potikajo okoli naših domov.«