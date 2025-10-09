Gasilci žalujejo: Janez zvečer odšel na lov, domov se ni vrnil (FOTO)

V Kamniški Bistrici je zavladala žalost. Prebivalci se poslavljajo od Janeza Uršiča, domačinom znanega kot Orlov Janez, ki je nenadoma umrl med svojim zadnjim lovom. Usoda je hotela, da je njegovo srce zastalo prav tam, kjer je bil najraje: v objemu narave, ki jo je neizmerno ljubil.

Kot so sporočili gasilci PGD Kamniška Bistrica, so bili včeraj ob 23.28 kot prvi posredovalci poklicani na intervencijo zaradi nenadnega zastoja srca. Kljub hitremu odzivu in trudu vseh prisotnih Janezu žal niso mogli več pomagati. Njegovo življenje se je ugasnilo sredi gozda, med lovom.

»Janez je bil človek z velikim srcem – predan jager, gostilničar in dolgoletni podpornik našega društva. Kot gospodar gostilne Pri Planinskem Orlu je gasilcem vedno odprl vrata, nas sprejel z nasmehom, prijazno besedo in z odlično hrano, pripravljeno s srcem,« so gasilci zapisali na Facebooku.

Spomin, ki bo ostal za vedno

»V spominu nam bo ostal kot dober človek, prijatelj in krajan, ki je znal združevati ljudi in širiti dobro voljo. Njegov smeh, toplina in srčnost bodo z nami za vedno,« so med drugim zapisali gasilci, ki so izrekli tudi iskreno in globoko sožalje njegovi ženi Zvonki, sinu Petru in vnuku Žigu.

»Kamniška Bistrica je izgubila posebnega človeka. Orlov Janez bo ostal zapisan v srcih mnogih,« so še dodali.