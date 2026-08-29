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Kanadski padalec v Bovcu s padalom na trda tla, odpeljali so ga v bolnico

Policisti PP Bovec so bili včeraj popoldne obveščeni, da se je na letališču v Bovcu pri pristanku poškodoval padalec. Na kraj so bili napoteni tudi reševalci.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 29. 8. 2026 | 20:15
2:04
A+A-

Z ogledom kraja nesreče in zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je šlo za državljana Kanade, ki je bil eden od 11 padalcev, ki so z letalom vzleteli z bovškega letališča. Po skoku je s padalom pristal na letališču, vendar je bil pristanek trd. Pri tem si je poškodoval gleženj. Poškodovanemu so na kraju pomagali reševalci, nato pa so ga s helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Jesenice.

Bovec je sicer eno pomembnejših slovenskih središč za padalstvo in skoke s padalom. Letališče v Bovcu je priljubljena točka za tovrstne adrenalinske aktivnosti, območje pa zaradi Julijskih Alp in doline Soče privablja športnike in obiskovalce iz različnih držav. Pri skokih s padalom udeleženci z letalom običajno dosežejo višino okoli 4000 metrov, nato sledi prosti pad, pri približno 1500 metrih pa se odpre glavno padalo.

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Pri pristanku je potrebna posebna previdnost, saj mora padalec pravilno oceniti višino, smer in hitrost ter pravočasno pripraviti pristanek. Tudi pri sicer rutinskem skoku lahko pride do trdega pristanka in poškodb. Pri padalstvu so zaradi sil ob pristanku posebej izpostavljeni predvsem spodnji deli telesa, med drugim gležnji in kolena. Na območju Bovca je pristajanje dodatno povezano z značilnostmi alpske doline in okoliškega reliefa, zato je pravilna izbira pristajalne površine pomemben del varnosti.

Varnostna pravila so pri tovrstnih dejavnostih precej stroga. Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo poudarja pomen ustreznih licenc, upoštevanja pravil zračnega prostora ter spremljanja vremenskih razmer. Tudi pri komercialnih tandemskih poletih oziroma skokih so pred začetkom predvidena navodila in varnostni postopki.

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