Kaos na slovenskih cestah: vinjeni in drogirani vozniki, eden s skoraj 3 promili alkohola!

Policisti so na območju Policijske uprave Novo mesto v zadnjih 24 urah posredovali v 66 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 182 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so avtomobil kršitelju cestnoprometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. V torek, 17. februarja, okoli 14. ure so policisti na Ljubljanski cesti v Novem mestu zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 49-letnemu vozniku, ki je imel v litru izdihanega zraka kar 1,39 miligrama alkohola (2,9 g/kg), so odvzeli vozniško dovoljenje, mu preprečili nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Tudi policisti Policijske uprave Koper so imeli v zadnjih 24 urah polne roke dela. V Kopru so ob 2.20 kontrolirali 25-letnega voznika osebnega avtomobila, pri katerem je bil hitri test za droge pozitiven na kanabis. Strokovni pregled je odklonil. Med postopkom je voznik policistom izročil manjšo količino posušenih rastlinskih delcev zeleno rjave barve, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konoplja. Sledi hitri postopek, podan bo tudi obdolžilni predlog, so sporočili s koprske policijske uprave. Ob 3.15 so na Škofijah kontrolirali 19-letnega voznika osebnega avtomobila (voznik začetnik). Preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 0.49 mg/l, hitri test za droge je bil pozitiven na kanabis. Strokovni pregled je odklonil, odredili so mu pridržanje, tudi zoper njega bo podan obdolžilni predlog. Ob 3.30 so policisti v Kobdilju kontrolirali 53-letnega voznika osebnega avtomobila, pri katerem je bil hitri test za droge pozitiven na kanabis. Strokovni pregled je opravil v ZD Sežana. Sledi obdolžilni predlog. Ob 4.20 pa so pri Sežani ustavili 30-letnega voznika osebnega avtomobila, pri katerem bil preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,87 mg/l. Podan bo obdolžilni predlog, je sporočila Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Koper.