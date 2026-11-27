Četrtkova popoldanska vožnja z vlakom iz Divače proti Sežani je bila za potnike vse prej kot prijetna. Trije alkoholizirani moški so namreč kričali, se prepirali in udarjali po inventarju vagona. Njihovo vedenje je bilo tako moteče, da so se preostali potniki umaknili v drug vagon in na pomoč poklicali policijo.

Policisti so po prejeti prijavi identificirali tri kršitelje, državljane Slovaške, Bosne in Hercegovine ter Slovenije, ki so med vožnjo popivali in kršili javni red in mir.

Njihovo neprimerno početje ni ostalo brez posledic. Policisti so vsem trem izdali plačilne naloge.