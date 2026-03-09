Kaos pred lokalom v Kranjski Gori: več ljudi v pretepu, dve osebi poškodovani

Gorenjski operativno-komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 98 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 33, pet s področja javnega reda in miru, od tega dva o kršitvi na javnem kraju.

Javni red in mir

Kranjskogorski policisti so bili danes nekaj minut čez polnoč obveščeni o sporu med več osebami pred enim izmed gostinskih lokalov na območju Kranjske Gore. »Na kraj je odšlo več patrulj in po prihodu policistov na kraj kršitev javnega reda in miru ni več trajala, določenih udeležencev pa tudi ni bilo več na kraju. Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je med več osebami prišlo do spora in pretepa, v katerem sta bili po do sedaj zbranih obvestilih dve osebi lahko telesno poškodovani. Po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju sta bili z reševalnim vozilom prepeljani v SB Jesenice. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dejanja in identifikacijo udeleženih oseb ter vodijo postopek tudi v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper javni red in mir. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo,« sporočajo s PU Kranj.