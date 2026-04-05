Kaos v centru Ljubljane: varnostnik ju je skušal ustaviti, a sta ...

PU Ljubljana poroča, da so policisti prijeli osumljenca roparske tatvine, ki se je v soboto, 4. aprila 2026, nekaj pred 20. uro zgodila v eni od prodajaln v središču Ljubljane. Po do zdaj zbranih obvestilih sta moška vstopila v trgovino, s polic odtujila več izdelkov in skušala z njimi pobegniti.

Ob izhodu ju je poskušal zadržati varnostnik, vendar sta se mu uprla in zbežala. V dogodku je bil varnostnik po doslej znanih podatkih lažje poškodovan. Policisti so osumljenca kmalu po dejanju na podlagi opisa izsledili in jima odredili pridržanje. Po koncu zbiranja obvestil ju bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.