Kar šest vozil trčilo na naši avtocesti: več oseb so z rešilcem odpeljali

Uprava Republike Slovenije za zaščitno in reševanje na svoji spletni strani poroča o prometni nesreči, v kateri je bilo udeleženih več vozil. Kot o zapisali, je na avtocesti od Ljubljane proti Kopru, med priključkoma Brezovica in Dragomer (občina Brezovica), ob 11.52 trčilo pet osebnih vozil. V nesreči se je več ljudi poškodovalo. Pet poškodovanih so z reševalnim vozilom prepeljali v ljubljanski klinični center, so zapisali.

Po informacijah STA, ki se sklicuje na Policijsko upravo Ljubljana, je bilo sicer v prometni nesreči udeleženih šest osebnih vozil, razlog zanjo pa je bila prekratka varnostna razdalja voznikov treh osebnih vozil. Po njihovih informacijah se je sicer skupaj poškodovalo šest oseb, vse lažje, pet pa so jih odpeljali v UKC. Po nesreči so na pomoč priskočili tudi gasilci. »Gasilci GB Ljubljana in PGD Stara Vrhnika so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi poškodovancev, odklopili akumulatorje in nevtralizirali iztekle motorne tekočine,« so zapisali na omenjeni upravi.