Kar trije mladoletniki pogrešani na Gorenjskem, vse našli v Ljubljani

Kranjski policisti so imeli v četrtek zvečer veliko dela z iskanjem pogrešanih mladoletnikov. V dveh ločenih primerih so iskali tri mladoletne osebe, vse pa so pozneje našli na območju Ljubljane.

Z vsemi je vse v redu

Prvi klic so policisti prejeli okoli 20.30, ko so bili obveščeni, da pogrešajo dve mladoletni osebi. Takoj so stekle aktivnosti za njuno izsleditev, iskanje pa se je pozneje uspešno končalo v Ljubljani. Obe osebi so našli, z njima pa je vse v redu.

Le nekaj ur pozneje, okoli 23.15, so bili kranjski policisti znova obveščeni o pogrešani mladoletni osebi. Tudi v tem primeru so osebo pozneje izsledili na območju Ljubljane. Tudi z njo je vse v redu.

Policisti bodo dogodka ustrezno dokumentirali.