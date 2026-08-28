Karanfil jo je vrgel iz avta, ker ga je pustila čakati

KRIMINALNA KARIERA

Karanfil Xhabale s Kosova Ukrajinko dlje zalezoval. Zapor zaradi pretepanja njene rojakinje je že odslužil.

V slovenski prestolnici živeči državljan Kosova Karanfil Xhabale jih šteje 27, a za seboj očitno nima samo bogate poslovne kariere, ampak tudi pestro kriminalno. »Ukvarjam se s kooperativnimi financami,« nam je razložil, ko je včeraj zapuščal sodno dvorano ljubljanskega okrajnega sodišča. Pred tem je sodnici Alenki Loncnar pojasnil, da je po poklicu ekonomist, da je lastnik podjetja na Irskem, ki obvladuje družbo v Sloveniji z 49 zaposlenimi, da je lastnik stanovanja v prestižni Situli v Ljubljani in hiše v Montpellierju v Franciji. Skupaj z zunajzakonsko partnerico pa da pričakuje otroka, je ...