Katastrofa v ribogojnici pri Ptuju: poginilo 28 ton postrvi, krive naj bi bile fekalije

V okolici Ptuja se je zgodila huda okoljska nesreča. V ribogojnici je zaradi onesnažene vode poginilo okoli 28 ton postrvi, škoda pa po prvih ocenah znaša približno 280.000 evrov. Policija je bila o dogodku obveščena danes kmalu po polnoči. Na kraju so ugotovili množičen pogin rib, po doslej zbranih informacijah pa naj bi do onesnaženja prišlo na širšem območju vodotoka potoka Studenčnica.

Vse kaže, da so bile za katastrofo krive fekalije. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je občan že v ponedeljek ob 21.06 v potoku Studenčnica na Ptuju opazil poginule ribe. Gasilci PGD Ptuj so nato na kraju ugotovili, da gre za onesnaženje s fekalijami. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Ker obstaja sum kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja po 332. členu Kazenskega zakonika, ogled kraja še vedno opravljajo kriminalisti Policijske uprave Maribor.

Vzrok onesnaženja za zdaj uradno še ni potrjen. Policisti poudarjajo, da bo več informacij znanih po končanem ogledu, zbranih dodatnih obvestilih in opravljenih analizah. Te bodo pokazale, kaj natančno je povzročilo pogin ogromne količine rib.