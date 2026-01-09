  • Delo d.o.o.
OTROŠKI ANIMATOR, NOVINAR IN OČE ŠTIRIH MLADOLETNIH OTROK

Katehetu skoraj štiri leta zapora, razpošiljal je otroško pornografijo

To je kazen za Gorenjca, sicer očeta štirih otrok.
Fotografije njegovih otrok niso bile sporne. FOTO: Giuda90/Getty Images
Fotografije njegovih otrok niso bile sporne. FOTO: Giuda90/Getty Images
Aleksander Brudar
 9. 1. 2026 | 17:40
 9. 1. 2026 | 17:41
2:28
A+A-

Tri leta in osem mesecev je kazen, ki jo je včeraj na kranjskem okrožnem sodišču dobil 45-letnik z Gorenjske, sicer katehet (laični učitelj verouka) in dolgoletni otroški animator, novinar in oče štirih mladoletnih otrok. Tako visoka kazen ga je doletela zaradi kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva po tretjem odstavku 176. člena KZ-1, ki predvideva kazen zapora od šest mesecev do osem let.

Sodišče ne dvomi, da je razpečeval fotografije s spolnimi zlorabami otrok. Da je torej pred leti dve video- in slikovni datoteki s spolnimi zlorabami mladoletnih otrok, ki so jih zlorabljale odrasle osebe, najprej pridobil prek omrežja peer-2-peer, nato pa jih razpečeval naprej, torej jih je pošiljal drugim uporabnikom. Prek istega omrežja naj bi predlani najprej pridobil ter nato razširil še več kot 50 video- in slikovnih datotek golih otrok in otrok, ki jih spolno zlorabljajo odrasle osebe. Kriminalisti naj bi na dveh njegovih domačih računalnikih našli 6727 slikovnih in videodatotek golih otrok in takšnih, na katerih jih spolno zlorabljajo odrasle osebe. Tožilstvo je v prvotni obtožnici 45-letniku očitalo še, da je posedoval tudi nekaj spornih fotografij lastnih otrok, a kot je včeraj poudarila sodnica Maja Trček ob izreku sodbe, te fotografije niso bile sporne. Zato so bile izpuščene iz obtožnice.

Sodbo so mu izrekli včeraj na kranjskem okrožnem sodišču. FOTO: Tina Horvat
Sodbo so mu izrekli včeraj na kranjskem okrožnem sodišču. FOTO: Tina Horvat

6727 slikovnih in videodatotek so odkrili.

Tožilstvo je po naših informacijah za obtoženega predlagalo štiri leta zapora. Avgusta lani je za Dnevnik skopo odgovoril, da svojega zasebnega življenja ne bo javno komentiral ter da želi svoje mladoletne otroke zaščititi pred javnim linčem. Sojenje je, razen včerajšnjega izreka sodbe, v celoti potekalo za zaprtimi vrati. Prav zaradi zaščite zasebnosti njegovih otrok ne objavljamo ne imena nepravnomočno obsojenega 45-letnika ne njegove fotografije. 

  • 3 leta in 8 mesecev - Tolikšna zaporna kazen je bila včeraj izrečena Gorenjcu.
  • 4 leta - Dolžina zapora, za katero se je zavzemalo tožilstvo.
  • 8 let - Najvišja zagrožena kazen po 3. odstavku 176. člena KZ-1.

